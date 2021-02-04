Запорожская ТЭС возобновила работу в энергосистеме Украины после аварийного отключения, - ДТЭК

Запорожская ТЭС полностью возобновила работу в энергосистеме после отключения из-за аварии на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Сегодня, в 03.47 Запорожская ТЭС возобновила свою работу в энергосистеме Украины, после отключения из-за замыкания на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго", - сказано в сообщении.

Кроме этого отмечается, что после устранения причин аварии на подстанции, энергетикам Запорожской ТЭС удалось оперативно устранить последствия аварийного отключения ТЭС и включить в сеть энергоблок №4 и №1.

Энергетики готовятся к запуску энергоблока №3 в ближайшее время.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что Энергодар и Днепрорудный Запорожской области остались без света, предположительно, из-за аварии. Позже стало известно, что на Запорожской и Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение.

В свою очередь замминистра энергетики Юрий Бойко отметил, что на Запорожской ТЭС начаты пусковые операции по включению блоков станции в сеть.

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