Запорожская ТЭС возобновила работу в энергосистеме Украины после аварийного отключения, - ДТЭК
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
"Сегодня, в 03.47 Запорожская ТЭС возобновила свою работу в энергосистеме Украины, после отключения из-за замыкания на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго", - сказано в сообщении.
Кроме этого отмечается, что после устранения причин аварии на подстанции, энергетикам Запорожской ТЭС удалось оперативно устранить последствия аварийного отключения ТЭС и включить в сеть энергоблок №4 и №1.
Энергетики готовятся к запуску энергоблока №3 в ближайшее время.
Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что Энергодар и Днепрорудный Запорожской области остались без света, предположительно, из-за аварии. Позже стало известно, что на Запорожской и Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение.
В свою очередь замминистра энергетики Юрий Бойко отметил, что на Запорожской ТЭС начаты пусковые операции по включению блоков станции в сеть.