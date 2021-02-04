Кабмин продлит карантин до 30 апреля. Но это, скорее всего, не конечная дата его завершения, - Шмыгаль

Правительство планирует продлить карантин в Украине до 30 апреля, но скорее всего он будет действовать и после этой даты.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня в ходе общей встречи Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это скорее всего не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего он будет продолжатся в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным", - сказал Шмыгаль

Ранее сообщалось, что 9 декабря Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайно ситуации до 28 февраля 2021 года. Позже Шмыгаль заявил, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о возвращении к модели адаптивного карантина.

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