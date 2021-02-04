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Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция разогревала экономику и давала возможности для роста, - Шмыгаль

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Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция разогревала экономику и давала возможности для роста, - Шмыгаль
Инфляция в 2021 году позволит разогреть экономику страны. По прогнозам Кабмина, предполагается рост экономики на 4,6% ВВП по итогам текущего года.

Уверенность в этом выразил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция, если говорить на "экономическом" языке, разогревала экономику и давала еще большие возможности для роста, возможно, не на 4,6%, а выше", - сказал он, выступая на организованной Европейской бизнес ассоциацией встрече в четверг.

Он напомнил, что правительственный прогноз предполагает рост экономики на 4,6% ВВП в 2021 году.

"Мы ожидаем роста на уровне 4,6% ВВП, незначительный уровень инфляции - в показателях Нацбанка это 5+1%, то есть до 6%, у Минэкономики прогноз чуть выше", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Сергій Білий
    %удак странный!! В странах с адекватными правительствами сначала растет экономика, которя рождает некий адекватный процент инфляции, а у этих идиётов - экономика должна вырасти по причине инфляции... Пиндец...
  • Michael Ruban d3d44877
    Инфляция - уменьшение доходов всех кто получает зарплаты в гривнах + рост внешнего долга. Инфляция "разогревает" кошельки нескольких и так не бедных членов.
    Премьер говорит что заинтересован в инфляции.
    Простой вопрос: "чьих он премьер министр"?
  • Сергей Томенко
    Надо премьер-министров глухонемых назначать .
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