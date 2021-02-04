Рейтинг партий: 5%-ный барьер преодолевают четыре партии. "Слуга народа" больше не лидер, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре партии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, в парламентском рейтинге лидируют "Оппозиционная платформа - За жизнь" (18,9%) и "Слуга народа" (18,6%). За партию "Европейская солидарность" - 15,2%, партию "Батькивщина" - 12,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%, Радикальную партию - 4,7%, партию "Сила и честь" - 4,5%, "За майбутне"- 4,4%, партию "Голос" - 3,5%, партию Шария - 3,4%, партию "Свобода" - 3,1%, партию УДАР Виталия Кличко - 2,4 %, "Наш край" - 1,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, "Слуги народа" - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС. ИНФОГРАФИКА





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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021.