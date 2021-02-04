Законопроект о медиа будет предусматривать жесткое наказание по вопросу вооруженной агрессии, - "слуга народа" Кравчук

В парламенте продолжается работа над законопроектом о СМИ. Документ будет предусматривать жесткое наказание для СМИ по вопросу противодействия вооруженной агрессии.

Об этом рассказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Рабочая группа работает постоянно. Мы уже приближаемся к какому-то логическому завершению этих переговоров. Мы действительно провели много встреч с представителями медиа-холдингов... У нас однозначно есть понимание, что есть раздел 9-й, который касается противодействия вооруженной агрессии. Тут будут самые жесткие наказания. Но это будет касаться исключительно этого раздела. По другим нарушениям могут быть более мягкие наказания - штрафы", - сказала Кравчук.

Нардеп рассказала, что комитет разработает новую версию законопроекта, а не ту, которая сейчас зарегистрирована на сайте парламента.

"Мы не будем в таком варианте выносить на голосование, в котором он (законопроект. - Ред) сейчас зарегистрирован и есть на сайте Верховной Рады. Как только будут эти изменения, мы их поддержим и обнародуем", - сказала Кравчук.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".