Голосование за назначение Витренко министром энергетики может состояться на следующей пленарной неделе Рады, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада сможет рассмотреть вопрос о назначении исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики на следующей пленарной неделе.

Об этом сообщила журналистам заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Завтра (5 февраля, - Ред.) этот вопрос не будет вынесен. Есть определенная процедура, и первым в этой цепочке не правительство, а фракция "Слуга народа", которая готовит представление, мы должны собрать подписи, как делали в прошлый раз. Поэтому если говорить о юридической процедуре, о какуй-то ее возможности, то это уже только следующая пленарная неделя, которая стартует с 16 февраля", - отметила Кравчук.

По ее словам, у фракции есть "небольшой резерв голосов" среди тех депутатов, которые находились в ПАСЕ и не принимали участие в голосовании 28 января относительно назначения Витренко.

"Мы после этого еще не проводили никаких новых сигнальных опросов. Но если сравнивать с неделей, когда было провалено голосование, то по крайней мере есть небольшой резерв тех коллег, которые были тогда в ПАСЕ, а они бы точно голосовали за господина Витренко", - добавила Кравчук.

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Напомним, 17 декабря 2020 года ВР уже пыталась назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Кабинет Министров Украины назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря.

28 января 2021 года Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.

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