Кремлевская пропагандистка Симоньян предложила работу сотрудникам пророссийских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, "закрытых демократом Зеленским"

Главный редактор редактор российского государственного телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила работу сотрудникам телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые ранее были заблокированы решением СНБО Украины.

Об этом пропагандистка сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Предлагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским", - говорится в сообщении.

Также Симоньян предлагает работу "всем журналистам, технарям, операторам и пр., кому остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на свое государство".

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В российских школах решили ввести должность советника-воспитателя: специальное внимание будут уделять молодежи, которую задерживали на акциях