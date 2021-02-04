Кремлевская пропагандистка Симоньян предложила работу сотрудникам пророссийских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, "закрытых демократом Зеленским"
Об этом пропагандистка сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Предлагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским", - говорится в сообщении.
Также Симоньян предлагает работу "всем журналистам, технарям, операторам и пр., кому остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на свое государство".
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".