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Кремлевская пропагандистка Симоньян предложила работу сотрудникам пророссийских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, "закрытых демократом Зеленским"

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Кремлевская пропагандистка Симоньян предложила работу сотрудникам пророссийских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, "закрытых демократом Зеленским"
Главный редактор редактор российского государственного телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предложила работу сотрудникам телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые ранее были заблокированы решением СНБО Украины.

Об этом пропагандистка сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Предлагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским", - говорится в сообщении.

Также Симоньян предлагает работу "всем журналистам, технарям, операторам и пр., кому остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на свое государство".

Кремлевская пропагандистка Симоньян предложила работу сотрудникам пророссийских телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, закрытых демократом Зеленским 01

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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    Кремлевская пропагандистка Симоньян предложила работу сотрудникам телеканалов, "закрытых демократом Зеленским" - Цензор.НЕТ 3672
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