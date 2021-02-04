Зеленский во втором туре президентских выборов победил бы любого из ближайших соперников, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Так, моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты: В.Зеленский держит первенство в паре со всеми основными оппонентами: с П.Порошенко - 56% против 44%. В паре с Ю.Бойко - 60% против 40%, с Ю.Тимошенко 55% против 45%. В возможной паре Ю.Бойко и П.Порошенко - паритет: 51% на 49%.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021.