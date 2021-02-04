Присутствие США в "нормандских переговорах" могло бы значительно усилить влияние на действия РФ, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук объяснил необходимость присоединения Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату. США могут повлиять на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, новая администрация США уже делает заявления в поддержку Украины.

"Я думаю, вопрос об участии США в нормандском формате... Я не знаю в какой форме... Это было бы нужно. Это могло бы значительно усилить формат и значительно усилить влияние на действия Российской Федерации", - считает он.

Кравчук также считает, что Россия никогда ни на что не согласится, в частности на присоединение США. Впрочем, по его словам, это не означает, что Украина должна делать то, что она (Россия. - Ред.) хочет.

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