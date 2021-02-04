В Николаеве "заминировали" четыре школы, учеников и сотрудников эвакуировали, - полиция. ФОТОрепортаж
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Полицейские проверяют сообщения о минировании четырех учебных заведений в Николаеве
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
"Сегодня утром, 4 февраля, на электронный адрес УСБУ в Николаевской области поступило анонимное сообщение о том, что в микрорайоне Намыв Заводского района здание одной из школ заминировано", - говорится в сообщении.
Кроме того, сейчас правоохранители также проверяют анонимное сообщение о минировании еще трех учебных заведений и в Корабельном районе Николаева.
Правоохранители окружили районы возможной опасности, эвакуировали учеников и сотрудников учебных заведений. Сейчас специалисты служб экстренного вызова проводят обследование объектов.