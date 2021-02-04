Суд разрешил задержать экс-заместителя главы СБУ Нескоромного

Суд разрешил задержать бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в попытке организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД.

Так, в графе "мера пресечения" говорится "постановление суда о разрешении на задержание с целью привода".

Нескоромного подозревают в преступлении по ч.1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.

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