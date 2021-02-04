Пожар в больнице Запорожья возник из-за возгорания медоборудования, - главврач

Главврач Областной инфекционной клинической больницы Запорожья Владимир Шинкаренко заявил, что пожар возник в одном из боксов отделений реанимации. О ЧП сообщили в приемное отделение анестезиологи больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 061.ua.

"Предварительные причины установит следствие, но мы подтверждаем, что было возгорание медицинского оборудования", - сказал главврач.

Шинкаренко рассказал, что пожар возник в одном из боксов отделений реанимации. О ЧП сообщили в приемное отделение анестезиологи больницы.

"Бригады "скорой медицинской помощи" совместно с персоналом больницы эвакуировали пациентов, которые находились в палатах реанимации. Из них 7 человек были госпитализированы в другие медучреждения города. Также были госпитализированы два сотрудника больницы, которые получили ожоги.

Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

5 февраля 2021 года в области объявлено Днем траура в память о погибших.

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