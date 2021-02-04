Политики радуются, когда можно разделить народ. Так легче получить свой кусок пирога, - Вакарчук

Политики не заинтересованы в том, чтобы украинское общество было единым целым.

Об этом музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук рассказал в интервью Сергею Жадану для издания "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.

"Потому что мы, художники (возможно, еще спортсмены, философы и ученые, просто менее известные) — это единственные люди, которые пытаются сшивать компании этих людей в одно целое и продвигать их вперед. Политики этого не делают. Более того — они в этом не заинтересованы, потому что живут по принципу (и я это хорошо понимаю)… Любые политики, какие бы они не имели взгляды и какие бы ценности не пропагандировали, радуются, когда можно разделить народ, потому что тогда легче получить свой кусок пирога и власти. Кстати, это трагедия любого политика, который неожиданно становится, например, президентом: он вдруг осознает, что все, что было до этого… Не работает. Ему нужно сшивать (население), а он не умеет. И уже половина не верит, а вторая половина — верит фанатично. Это приводит к перекосу", - отмечает Вакарчук.

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При этом он выразил уверенность в том, что украинцы постепенно становятся политической нацией.

"Я думаю, мы стали сильнее, потому что выжили. Во-первых, мы как нация постепенно становимся политической нацией. До конца еще не стали, но приближаемся к этому. И это постоянный беспорядок и борьба с самими собой действительно делают нас сильнее, если только не убивают", - добавил он.

Кроме этого Вакарчук отметил, что сегодня украинская культура переживает определенный подъем.

"И я думаю, что сегодня, в 2000-х и в 2010-х, украинская культура, по большому счету, переживает, не побоюсь этого слова, ренессанс", - заявил Вакарчук.