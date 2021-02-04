Почти 90% опрошенных жителей Украины поддерживают протесты против повышения тарифов, – опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Так, 89% поддерживают акции протеста с требованием снижения тарифов. 10% - против.
При этом, 36% опрошенных считают, что наибольшую ответственность за повышение тарифов несет Кабинет министров Украины. 29% возлагают ответственность на Верховную Раду, 24% - на Президента.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021.