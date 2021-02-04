Рада урегулировала вопрос защиты обличителей коррупции

Верховная Рада поддержала в целом законопроект о внесении изменений в законы по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей коррупции.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 253 нардепа.

Как говорится в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в закон "О предупреждении коррупции", которые создадут правовую основу для осуществления сообщений обличителей через Единый портал сообщений. Это должно способствовать "должному и качественному упорядочению процедуры рассмотрения сообщений о коррупции".

Кроме того, документом вносится ряд взаимосогласованных изменений в закон "О предотвращении коррупции", Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины, "которые будут гарантировать реализацию права обличителей на защиту в судах со стороны адвокатов системы бесплатной правовой помощи".

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