Психические расстройства повышают риск смертности от COVID-19 минимум в два раза, - исследование
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, работа опубликована в журнале JAMA Psychiatry.
Авторы новой работы решили оценить связь между психическими расстройствами, в том числе аффективными (расстройства настроения), тревожными и шизофренического спектра, и смертностью среди взрослых, заразившихся коронавирусом.
Основываясь на предыдущих исследованиях смертности от всех причин, они предположили, что риск смерти будет повышенным во всех трех психиатрических диагностических группах, особенно для пациентов с расстройствами шизофренического спектра.
Ретроспективный когортный анализ включал 7348 пациентов (средний возраст — 54 года; 53% — женщины; большинство были белыми) с подтвержденным диагнозом COVID-19. Также некоторые имели диагноз по МКБ-10: расстройства шизофренического спектра (75 человек, 1,0%), аффективные (564, 7,7%) или тревожные (360, 4,9%). Исследование проводили с 3 марта по 3 мая 2020 года. Смертность определяли как смерть или направление в хоспис спустя 45 дней после положительного результата теста.
В результате выяснилось, что по сравнению с больными COVID-19, не имевшими расстройств шизофренического спектра, у страдающих ими участников исследования риск смертности был более чем в два раза выше.
По словам ученых, выводы исследования ожидаемы, поскольку пациенты с психическими расстройствами зачастую страдают и другими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми.
"Что стало неожиданностью, так это высокий риск смертности, связанный именно с расстройствами шизофренического спектра, который занял второе место после возраста среди всех исследованных нами демографических и медицинских факторов риска", — цитирует Naked Science ведущего автора работы Катлин Немани.