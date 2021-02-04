ВАКС остановил решение суда о передаче дела Татарова из НАБУ в другой орган досудебного расследования

Высший Антикоррупционный суд остановил решение Печерского райсуда о передаче дела замглавы ОП Олега Татарова из НАБУ в другой орган досудебного расследования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НАБУ.

"Апелляционная палата ВАКС остановила решение Печерского райсуда столицы о передаче дела по подозрению заместителя Руководителя Офиса Президента в другой орган досудебного расследования до рассмотрения этого вопроса АП ВАКС. Соответствующее решение АП ВАКС приняла 4 февраля 2020", - говорится в сообщении.

АП ВАКС также обязала ГБР в срок до 13:00 10 февраля 2021 предоставить АП ВВАКС упомянутое решение Печерского райсуда, которое следователи ГБР потребовали якобы под предлогом расследования действий Генерального прокурора относительно незаконного изменения прокуроров САП в производстве НАБУ и тем самым заблокировали рассмотрение апелляционной жалобы законным способом - в АП ВАКС.

В то же время глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что поскольку "Апелляция ВАКС остановила незаконное решение Печерского суда, то Венедиктова должна вернуть дело Татарова в НАБУ".

Напомним, ранее глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что ОП готовит срочный законопроект для спасения Татарова.

Позже Татаров сообщил, что власти не работают над законопроектами об уменьшении полномочий антикоррупционных органов.

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