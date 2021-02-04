В реанимации запорожской больницы не было пожарной сигнализации, - глава ОГА Старух
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил председатель ОГА Александр Старух
"В этом помещении не было системы пожарной сигнализации... Но есть требования закона, и сигнализацией должны быть оборудованы все учреждения", - прокомментировал он.
По его словам, взрыв произошел, когда подключали аппарат искусственной вентиляции легких.
В то же время представитель ГСЧС Украины в Запорожской области Алексей Дунаев заверил, что проверки в больнице проводились в прошлом году.
"Проверка была. В прошлом году. Предписания есть. Огнетушители были, они использовались. В помещении сигнализации пожарной не было. В предписании это было указано... Видимо не успели установить сигнализацию", - добавил спасатель.
Руководитель региона сказал, что десятки учреждений лишены действенной системы противопожарного информирования.
"Десятилетиями принимались эти помещения и десятилетиями никто не обращал на это внимание. Сегодня сказать, что вот не установили сигнализацию в каком-то учреждении... ясно, что это нарушение, без сомнения. А теперь у нас идет расплата", - сказал Старух.
На заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было принято решение выделить семьям погибших по 50 тысяч гривен из бюджета развития.
В полиции возбудили уголовное производство по ч.2 ст 270 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности).
Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.