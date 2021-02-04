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Тема вакцинации в Украине не должна быть политизирована, - глава МККК Жиллетт

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Тема вакцинации от Covid-19 не должна быть политизирована в Украине.

Об этом заявила глава Международного комитета Красного Креста в Украине (МККК) Флоранс Жиллетт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вакцины не должны быть политизированы. Распространение вакцин должно строго руководствоваться принципом беспристрастности, приоритизации тех, кому она необходима больше всего", - сказала она на международной онлайн-конференции, организованной посольством Суверенного Мальтийского Ордена в Украине.

По ее словам, это сигнал для всей Украины.  Также Жиллетт указала, что вакцины не должны использоваться как предлог для дальнейшего ограничения передвижения. 

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"Мы также выступаем против политизации роли вакцин или вакцинного национализма, и подчеркиваем важность готовности к распространению вакцин, включая публичную информацию и образовательную кампанию по укреплению доверия у населения", - сообщил глава Офиса постоянного координатора ООН в Украине Деннис Беседич.

Топ комментарии

  • Михаил Каппи
    Она должна быть монетизирована.
  • Андерсен a4cbf7de
    А при чем тут политизация. Вакцина оккупанта и агрессора ( т.е Рашистана она же РФ) в Украине недопустима, мы по сути в состоянии войны в течении 7 лет и конца этому не видно, каждый день обстрелы и есть раненые и убитые). Остальные вакцины их качество и эффективность пускай рассматривают специалисты, к примеру китайская вызывает сомнения и это не связано с политикой , больше с китайским отношением к мимолетности жизни и отсутствия ценности жизни как таковой. Все остальные проверяйте , завозите и вакцинируйте. Но при этом действенность вакцины не должна быть менее 85% ( лучше 90) иначе на кой она вообще нужна.
  • Михаил Каппи
    Баблишко не пахнет
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