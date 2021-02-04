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Под офисом телеканала "НАШ" проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Под офисом телеканала "НАШ" проходит акция протеста, участники призывают остановить агрессию России в информационном пространстве и заставить замолчать вражескую пропаганду навсегда.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, под телеканалом собрались представители "Правого сектора", "Основы будущего", "Сокола".

Участники требуют закрыть телеканал "НАШ".

Также протестующие пытались войти в офис телеканала, но полиция их не пропустила, в результате чего произошла потасовка с полицией, во время которой в ход пошел слезоточивый газ.

Сообщается, что около 5 протестующих задержали. Кроме того, возле телеканала перекрыли улицу.

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Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 01
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 02
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 03
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 04
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 05
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 06
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 07
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 08
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 09
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 10
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 11
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 12
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 13
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 14
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 15
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 16
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Топ комментарии

  • Anacheeta
    НАШ давно была пора закрыть. Уже даже и опоздали. В россии они бы не просуществовали и недели.
  • Сірий
    Зараз завиють-заголосять лапті. Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, учасники вимагають припинити ворожу пропаганду - Цензор.НЕТ 525
  • Garry Grant
    Покидька мураєва на смереку.
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