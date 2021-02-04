Под офисом телеканала "НАШ" проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под офисом телеканала "НАШ" проходит акция протеста, участники призывают остановить агрессию России в информационном пространстве и заставить замолчать вражескую пропаганду навсегда.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, под телеканалом собрались представители "Правого сектора", "Основы будущего", "Сокола".

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Участники требуют закрыть телеканал "НАШ".

Также протестующие пытались войти в офис телеканала, но полиция их не пропустила, в результате чего произошла потасовка с полицией, во время которой в ход пошел слезоточивый газ.

Сообщается, что около 5 протестующих задержали. Кроме того, возле телеканала перекрыли улицу.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.