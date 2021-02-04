"Очень бы хотели, чтобы этот прецедент не стал стартом наезда на свободу слова в Украине", - нардеп "Батькивщины" Кучеренко о блокировании 112 Украина", ZIK и NewsOne

Во фракции "Батькивщина" считают, что блокирование телеканалов нардепа ОПЗЖ Тараса Козака - "112 Украина", ZIK и NewsOne - является определенным ущемлением свободы слова.

Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Батькивщины" Алексей Кучеренко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Санкции к гражданину Козаку - это что-то такое новое. Насколько я понимаю, юридически даже ни в одном законе я не видел, чтобы так прописали. Если господин Козак действительно преступник, который делал несанкционированные коммерческие операции с ОРДЛО и тем самым финансировал терроризм - это, безусловно, тогда надо доказывать, его арестовывать, и доводить до суда. Это должен быть очень громкий публичный процесс. Это надо доказать, это очень серьезное обвинение", - считает Кучеренко.

Он добавил, что одновременно возникают вопросы к наложению санкций на объекты, которые юридически принадлежат Козаку.

"Хотя, в рамках этого уголовного дела, думаю, что так может быть. Другое дело, что в результате права собственности потенциального правонарушителя господина Козака состоялось, к сожалению, определенные ущемления свободы слова. Потому что эти каналы, нравятся они или нет, смотрели миллионы украинцев. И в этой ситуации я убежден, что если эти каналы нарушали информационную и государственную политику, законы Украины - они должны были регулироваться исключительно Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания через ее механизмы, а не из-за обвинения в совершенно другом деле... ", - отметил нардеп.

Отвечая на вопрос Цензор.НЕТ, означает ли такой ответ, что "Батькивщина" против санкций в отношении телеканалов Козака, Кучеренко отметил: "Мы очень хотели бы, чтобы четко и однозначно было определено, является ли он преступником, который, условно говоря, финансировал терроризм. Но мы не хотим рассматривать, что это именно медийные санкции. Как по мне, санкции медийные не могут быть применены решением СНБО. "Батькивщина" здесь однозначно занимает патриотическую позицию, и мы всегда занимали последовательную позицию по отношению к России, но очень бы хотели, чтобы этот прецедент не стал стартом наезда на свободу слова в Украине".

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Отвечая на вопрос, почему "Батькивщина" до сих пор не высказывала свою позицию о введении санкции в отношении Козака, Кучеренко сказал: "Ну что значит молчала? "Батькивщина" делала юридический анализ. У нас есть юристы для того, чтобы посмотреть все тщательно и сделать соответствующий юридический анализ, потому что это очень тонкие моменты. И просто вопить, как, простите, делают некоторые другие политики, которые начинают рассказывать (не хочу никого обидеть), что они хотели это сделать еще в 2018 году, но что-то помешало. Вы знаете, я тут многое могу рассказать. Если говорить откровенно, то этот уголь из ОРДЛО шел как до 2018-2019 годов, так и после шел. И у меня тогда сразу возникают вопросы, а если оно незаконно было, что делали все это время? Он шел с ОРДЛО с 2014-2015 года. А что все это время делала СБУ, пограничники, таможенники и вообще все правоохранительные органы?".

Кучеренко также отметил, что "Батькивщина" выступает за то, "чтобы не расшатывать в Украине нашу общую лодку".

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".