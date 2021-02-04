Киев будет постоянно находиться в "оранжевой зоне" карантина, - Рубан

Киев при переходе на адаптивный карантин в Украине будет постоянно в "оранжевой зоне". На это влияют сразу несколько факторов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, на следующей неделе в Киеве на основании последних данных определят эффективность локдауна.

"Будем видеть показатели по Киеву. Сегодня мы можем говорить о том, что город Киев будет постоянно находиться в "оранжевой зоне", потому что мегаполис и в нем большое количество организованных коллективов", - отметил Рубан.

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