Киев будет постоянно находиться в "оранжевой зоне" карантина, - Рубан
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Киев при переходе на адаптивный карантин в Украине будет постоянно в "оранжевой зоне". На это влияют сразу несколько факторов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, на следующей неделе в Киеве на основании последних данных определят эффективность локдауна.
"Будем видеть показатели по Киеву. Сегодня мы можем говорить о том, что город Киев будет постоянно находиться в "оранжевой зоне", потому что мегаполис и в нем большое количество организованных коллективов", - отметил Рубан.