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Украине нужно перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из РФ, - Витренко

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Украине нужно перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из РФ, - Витренко
Украина должна перейти на использование ядерного топлива из США, заменив им топливо из Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России", - отметил министр.

Витренко также отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской, допустив, что это может произойти раньше 2023 года, как это планируется сейчас.

"Мы хотим сделать это, по крайней мере, в 2023 году, может, раньше", - сказал Витренко.

По словам главы Минэнерго, интеграция с европейским рынком - "это интеграция с ликвидным рынком с честными правилами и эффективной конкуренцией, к которым стремится Украина".

"Честно скажу, без такой интеграции нам не достичь того уровня конкуренции, к которому мы стремимся, поскольку та концентрация, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд ли позволяет на это рассчитывать", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Україна має послідовно і наполеглево позбуватись будь-яких стасунків в енергогалузі з Московією !!!)))
  • Дмитрий Ч
    Тем что обещает это на 2023 год, когда будет совсем другое правительство.
    Запомните все, если какое то правительство обещает, что либо сделать за 5 лет (или на год окончания своей каденции) - это целенаправленная, откровенная ложь! Они не только не сделают к этому сроку, но и не собираются этого делать!!!!!
  • Mganga Zambezi
    если чувак за базар ответит, насчет отключения от единой энергосистемы с кацапстаном и белорусью, и отказом от мокшанского ядренного топлива, то чем он плохой кандидат на пост министра энергетики?
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