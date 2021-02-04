75% опрошенных жителей Украины выступают против легализации оружия, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Легализацию огнестрельного оружия не поддерживает 75% украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

"Инициативу по предоставлению гражданам Украины законодательного права на частное владение огнестрельным оружием поддерживают 23%, не поддерживают - 75%", - говорится в сообщении.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021.



Инфографика: Рейтинг

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Напомним, Раде рекомендуют принять закон об обороте оружия в Украине. Такое решение принял комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В комитете подчеркнули, что Украина - единственная в Европе страна, в которой до сих пор нет закона об обороте оружия.

Вводится удостоверение владельца оружия. В нем указываются категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения. На каждую единицу оружия предусмотрен технический паспорт. В нем указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.