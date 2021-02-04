Санкции против телеканалов Козака нужны, чтобы сохранить независимость Украины, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя санкции против телеканалов пула Медведчука, заявил, что журналистские институты не должны делать поверхностные оценки и стандартные заявления, а изучить детали, разобраться в сути, а не по форме.

Как передает Цензор.НЕТ, об том Данилов сообщил на странице в сети Facebook.

"На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость", - подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, обеспокоенность, которую выражают международные и национальные организации, которые занимаются защитой свободы слова, ожидаема и понятна.

"В то же время считаем необходимым призвать уважаемые журналистские институты не делать поверхностные оценки и стандартные заявления, а изучить детали, разобраться в сути, а не по форме", - добавил секретарь СНБО.

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"Как сказано в заявлении International и European Federation of Journalists, "запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах". В связи с этим хотим проинформировать IFJ и EFJ, что Украина уже семь лет живет в таких чрезвычайных условиях, название которым - война. Война, которую ведет против нашей страны Россия, используя, в частности, все технологии информационной войны, которые никоим образом "не соответствуют международно-правовым стандартам", на необходимость соблюдения которых нам указывают", - отметил он.

Данилов подчеркнул, что одним из орудий гибридного оружия России в борьбе против Украины являются телевизионные ресурсы, финансирование которых фактически осуществляет страна-агрессор через аффилированных с ней политиков.

Кроме того, секретарь СНБО добавил, что организациям стоило сделать элементарный анализ контента телевизионных каналов, о судьбе которых они так заботятся, чтобы определить, насколько он соответствует высоким мировым журналистским стандартам объективности и беспристрастности.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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