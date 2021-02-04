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Законопроект о разблокировании большой приватизации приняли в первом чтении

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Законопроект о разблокировании большой приватизации приняли в первом чтении
Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о разблокировании большой приватизации.

Речь идет о разработанном правительством законопроекте №4543, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутатов.

Как сообщалось, большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который в связи с карантином установил ограничения на проведение приватизации больших объектов - как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. Законопроект №4543 предлагает исключить эту норму.

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Топ комментарии

  • софи
    Большая приватизация за маленькие гроши. Ну-ну. Реально обанкротили стратегические предприятия, чтобы кое-кто стал ещё богаче. Завтра в Форбс-е.
  • Иван Петрович Сидоров
    Слуги гражданина Израиля -военного союзника Путина- Коломойского специалисты по продаже во время войны собственности Украины т.е. мародёрству. Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук / 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Как не продешевить .
  • Привет
    Большой распил ДВА.... в зеленом стаде уже потные лапки потирают....можно будет неплохо прибарахлится...внукам зхватит....
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