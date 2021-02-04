ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым

Законопроект повышает статус использования цифровых паспортов в приложении "Дія" на юридическом уровне.

За документ проголосовали 303 народных депутата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными. Вариантов "не принять" "Дію" больше не будет", – прокомментировал принятие законопроекта вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что соответствующие изменения в указанный закон разработало Минцифры совместно с комитетом цифровой трансформации. "До этого пользование паспортами в "Дії" регулировалось постановлением Кабинета Министров", - уточнил Федоров.

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Законопроект дает определения е-паспорту – паспорту гражданина Украины в форме карточке и е-паспорту для выезда за границу.

Согласно законопроекту, е-паспорт можно предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства. Однако эта норма не распространяется на пересечение государственной границы и въезд/выезд на/из временно оккупированные территории Украины.

Согласно документу, электронные копии е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу могут подаваться и применяться как копии паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

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Е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу оформляется бесплатно по желанию лица, на которого оформлен паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, которые оформлены с применением средств единого государственного демографического реестра.