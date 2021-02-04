При пожаре в инфекционной больнице Запорожья пострадали 8 человек, 1 пациент в тяжелом состоянии, - Степанов. ФОТО

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прибыл в Запорожье, где накануне ночью на территории областной инфекционной больницы произошел пожар. Во время визита министр осмотрел объект, где произошло возгорание и пообщался с командой медицинского учреждения и специалистами ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Во время трагедии погибли четыре человека, еще восемь пострадали, один пациент в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается профессиональная медицинская помощь. Также направлена ​​группа специалистов для психологической работы с пострадавшими. Сейчас главная задача - оперативно установить причину трагедии, сделать соответствующие выводы и сделать невозможным повторение в будущем ", - сообщил Максим Степанов.

Степанов пообещал держать на личном контроле расследование обстоятельств возгорания. На месте трагедии продолжают работать оперативно-следственные группы для скорейшего установления причин возникновения пожара.





Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

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