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При пожаре в инфекционной больнице Запорожья пострадали 8 человек, 1 пациент в тяжелом состоянии, - Степанов. ФОТО

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При пожаре в инфекционной больнице Запорожья пострадали 8 человек, 1 пациент в тяжелом состоянии, - Степанов. ФОТО
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прибыл в Запорожье, где накануне ночью на территории областной инфекционной больницы произошел пожар. Во время визита министр осмотрел объект, где произошло возгорание и пообщался с командой медицинского учреждения и специалистами ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Во время трагедии погибли четыре человека, еще восемь пострадали, один пациент в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается профессиональная медицинская помощь. Также направлена ​​группа специалистов для психологической работы с пострадавшими. Сейчас главная задача - оперативно установить причину трагедии, сделать соответствующие выводы и сделать невозможным повторение в будущем ", - сообщил Максим Степанов.

Степанов пообещал держать на личном контроле расследование обстоятельств возгорания. На месте трагедии продолжают работать оперативно-следственные группы для скорейшего установления причин возникновения пожара.

При пожаре в инфекционной больнице Запорожья пострадали 8 человек, 1 пациент в тяжелом состоянии, - Степанов 01
При пожаре в инфекционной больнице Запорожья пострадали 8 человек, 1 пациент в тяжелом состоянии, - Степанов 02

Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

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Топ комментарии

  • Олег Чиж ecc64e93
    А для чого він туда приїхав? Сказати ай я яй? Чи в інших лікарнях щось зміниться? У нас же серед чиновників ніхто не винен. МНС скаже - ми припис дали головному врачу про сигналізацію, той скаже - я передав в обласну раду, там скажуть - ми передали в МОЗ, там пошлють в нацагенством по охороні здоров'я, а звідти направлять до відповідального по пожежні безпеці інфекційного відділення і винуватцем буде медсестра, що була на чергуванні.
  • Creator Nikdud
    Во время трагедии погибли четыре человека, еще восемь пострадали, один пациент в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается профессиональная медицинская помощь. Также направлена ​​группа специалистов для психологической работы с пострадавшими. Сейчас главная задача - оперативно установить причину трагедии, сделать соответствующие выводы и сделать невозможным повторение в будущем ", - сообщил Максим Степанов.Источник: https://censor.net/ru/p3246032

    ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
    Кто-нибудь объяснит нахуа оно туда поперлось используя правительственный борт, тратя наши налоги?
    Сообщить нам о состоянии пострадавших и пообещать что впредь ни-ни? Это чмо министр?
  • Creator Nikdud
    Саме про це я і кажу. Воно передало нам інформацію, я ми в змозі отримати з випуску новин. Проте то опудало використало кошти платників падатків щоб промовити те, що ми і без нього знаємо
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