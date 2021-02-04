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На Черкасщине замкомандира части Нацгвардии задержан на взятке 1 тыс. долл. за зачисление на контрактную службу, - Нацполиция. ФОТО

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3 февраля в Черкасской области правоохранители задержали заместителя командира одной из воинских частей Нацгвардии при получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

На Черкасщине замкомандира части Нацгвардии задержан на взятке 1 тыс. долл. за зачисление на контрактную службу, - Нацполиция 01

По данным следствия, граждане, желающие поступить на службу по контракту, должны были платить военному определенное вознаграждение. За это он обещал зачислить их в списки воинской части и в дальнейшем подписать контракт.

В среду, 3 февраля, правоохранители задержали заместителя командира сразу после получения 1000 долларов взятки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На Черкасщине замкомандира части Нацгвардии задержан на взятке 1 тыс. долл. за зачисление на контрактную службу, - Нацполиция 02

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Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Взяточнику грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества .

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Топ комментарии

  • Nikos KGB
    За непризыв-берут, за контракт-берут, эту страну не победить!)
  • SergTranscarpathian
    а що буде коли армія відповідатиме зразку НАТОвської, у т.ч. зарплата? Треба буде вихід на міністра мати, щоби контрачем піти
  • Wars on planet
    1000 баксів за те, щоб тебе взяли працювати на зарплату військового? 99,5%, що це був якийсь ворожий шпигун, щоб передавати інформацію з частини. Заплатив мабуть за те, щоб взяли на контракт не перевіряючі важливих документів і біографії. А якщо перевіряти, то на контракт можно подати заяву просто у якийсь другий військомат безкоштовно.
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