Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Украинский воин ранен в результате обстрела наемниками РФ из минометов и стрелкового оружия возле Пивденного, - ОТГ "Север"

1 52425
Украинский воин ранен в результате обстрела наемниками РФ из минометов и стрелкового оружия возле Пивденного, - ОТГ "Север"
Украинский военнослужащий ранен в районе Пивденного в результате обстрела наемниками РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Север".

"Сегодня, 4 февраля, недалеко от населенного пункта Пивденное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.

Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ранены двое украинских воинов. Наемники РФ с беспилотника сбросили выстрел ВОГ-17 над нашими позициями у Водяного, - штаб ООС

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Привет
    Ранения и гибель наших солдат уже практически каждый день...а осел все в глаза ***** заглядывает....
  • Привет
    Я предлагаю хотя бы наносить удары в ответ....
    Прилетела одна мина...в ответ летит 10...прилетело 10 в ответ летит 100...
  • Чайка Київ
    Це звіздець, а не тиша.
    Швидкого одужання нашому герою.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости