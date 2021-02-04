Украинский воин ранен в результате обстрела наемниками РФ из минометов и стрелкового оружия возле Пивденного, - ОТГ "Север"
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Север".
"Сегодня, 4 февраля, недалеко от населенного пункта Пивденное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.
Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.