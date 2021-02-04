В ВОЗ отреагировали на пожар в инфекционной больнице Запорожья

Во Всемирной организации здравоохранения выразили соболезнования семьям погибших в результате пожара в реанимационном отделении инфекционной больницы Запорожья.

Об этом написал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"С грустью узнал о трагическом пожаре в инфекционной больнице в Запорожье, где находятся пациенты с COVID-19. Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких", - отметил Клюге.

Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При пожаре в инфекционной больнице Запорожья пострадали 8 человек, 1 пациент в тяжелом состоянии, - Степанов. ФОТО

Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.