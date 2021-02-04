Новости

Ответственный за пожарную безопасность в запорожской больнице задержан, - Офис генпрокурора

3 67623
Ответственный за пожарную безопасность в запорожской больнице задержан, - Офис генпрокурора
Правоохранители задержали ответственного за противопожарную безопасность в Запорожской областной инфекционной больнице, где ночью в реанимационном отделении произошел пожар.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе досудебного расследования, осмотра места происшествия, обысков установлены факты нарушений в деятельности этого медицинского учреждения требований законодательства Украины о пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью", - сказано в сообщении.

Отмечается, что следствие отрабатывает ряд версий о причинах возгорания. Среди них - нарушения при использовании медоборудования. Из-за них могла произойти утечка кислорода из ИВЛ. Кислород мог взорваться и загореться.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рассматривается несколько версий относительно причин пожара в больнице Запорожья. Не исключен поджог, - Нацполиция. ФОТО

"Сейчас должностное лицо, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной инфекционной клинической больницы, задержано в порядке ст.208 УПК Украины. Также в ходе следствия будет дана оценка деятельности органов уполномоченных на осуществление контроля в сфере безопасности производства", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, при пожаре в областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадали 8 человек. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

Также на Цензор.НЕТ: В реанимации запорожской больницы не было пожарной сигнализации, - глава ОГА Старух

Топ комментарии

  • Привет
    Стрелочника значит уже нашли....
  • Привет
    А пожарного инспектора который проверки делал...начальника пожарной части...когда задерживать собираетесь??? Или ждете пока она у себя всю документацию подрехтуют...??
  • Andrianus Volchichkyavichus
    а главврач, типа, ни причем, ходил на хутор бабочек ловить
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости