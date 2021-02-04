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Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "Есть три сценария"

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Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "Есть три сценария"
Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские туристы летом должны быть готовы к трем сценариям развития событий.

Об этом Стефанишина рассказала в интервью "ТСН", передает Цензор.НЕТ.

Первый сценарий заключается в возникновении трудностей с планированием летних поездок из-за продления правительствами стран жесткого карантина.

"В таком случае мы обычно будем ограничены в выборе стран. На сегодня Государственная авиационная служба уже утвердила перечень стран для выезда украинцев в летний сезон", - заявила она.

В частности, в летний период украинцам будут доступны Турция, Кипр, Тунис, Черногория, Хорватия, Болгария, Грузия, Албания и другие. Некоторые из них страны ЕС.

"Второй сценарий заключается в том, что может быть существенное снижение уровня заболеваемости в Украине и это конечно же будет способствовать открытию границ", - отметила вице-премьер.

По ее словам, третий сценарий заключается в том, что предпосылкой доступа к определенным странам будут получение вакцины.

"К тому времени, как я уже говорила, не будет дефицита в доступе к вакцине. Это не будет проблемой, так же и в Украине", - добавила Стефанишина.

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Топ комментарии

  • Lvbnhj
    Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "есть три сценария" - Цензор.НЕТ 1453 Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "есть три сценария" - Цензор.НЕТ 9358
  • Scorpman Y
    какой отпуск, какие деньги... вовка-шмаркля с 1 апреля 2021 постановил УВЕЛИЧИТЬ тарифы на э/э в ДВА раза..
    мало ахметов и коломойша зарабатывают, кули..
  • Гонта Київський
    То что происходит в мире и в Украине алогично, беспочвенно, преступно и нечеловечно. А выродков, которые к этому причастны, ни в коей мере нельзя считать людьми со всеми вытекающими из этого последствиями...
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