Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "Есть три сценария"

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские туристы летом должны быть готовы к трем сценариям развития событий.

Об этом Стефанишина рассказала в интервью "ТСН", передает Цензор.НЕТ.

Первый сценарий заключается в возникновении трудностей с планированием летних поездок из-за продления правительствами стран жесткого карантина.

"В таком случае мы обычно будем ограничены в выборе стран. На сегодня Государственная авиационная служба уже утвердила перечень стран для выезда украинцев в летний сезон", - заявила она.

В частности, в летний период украинцам будут доступны Турция, Кипр, Тунис, Черногория, Хорватия, Болгария, Грузия, Албания и другие. Некоторые из них страны ЕС.

"Второй сценарий заключается в том, что может быть существенное снижение уровня заболеваемости в Украине и это конечно же будет способствовать открытию границ", - отметила вице-премьер.

По ее словам, третий сценарий заключается в том, что предпосылкой доступа к определенным странам будут получение вакцины.

"К тому времени, как я уже говорила, не будет дефицита в доступе к вакцине. Это не будет проблемой, так же и в Украине", - добавила Стефанишина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеемся, что президент в ближайшее время назначит руководителя миссии Украины при НАТО, - Стефанишина