Россия пытается скрыть факты выплат афганским талибам за убийство американских военных, - ИноСМИ

С приходом на пост президента США Джо Байдена вновь стала актуальной история о финансировании российскими спецслужбами боевиков Талибана, воевавших против американских военнослужащих в Афганистане.

Как отмечается, скандал вокруг данных обвинений с новой силой разгорелся после телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сообщает CURSORINFO со ссылкой на Институт по изучению глобальных угроз демократии, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Кремле оказывают давление на руководство движения Талибан, требуя до последнего отрицать факт таких выплат.

Так, российское руководство еще в середине 2000-х годов установили контакты с представителями движения Талибан, поскольку на пару с Ираном стремились не допустить мирных переговоров между США и сторонами конфликта в Афганистане.

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При этом отношения между официальными властями Афганистана и российским руководством обостряются по причине того, что Москва открыто поддерживает Талибан и официально приглашает представителей движения на переговоры.

Прикрываясь совместными учениями с соседствующим с Афганистаном Таджикистаном, Россия тайно поставляет талибам военную технику и другие вооружения.

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