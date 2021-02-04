Россия пытается скрыть факты выплат афганским талибам за убийство американских военных, - ИноСМИ
Как отмечается, скандал вокруг данных обвинений с новой силой разгорелся после телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Путина.
Об этом сообщает CURSORINFO со ссылкой на Институт по изучению глобальных угроз демократии, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в Кремле оказывают давление на руководство движения Талибан, требуя до последнего отрицать факт таких выплат.
Так, российское руководство еще в середине 2000-х годов установили контакты с представителями движения Талибан, поскольку на пару с Ираном стремились не допустить мирных переговоров между США и сторонами конфликта в Афганистане.
При этом отношения между официальными властями Афганистана и российским руководством обостряются по причине того, что Москва открыто поддерживает Талибан и официально приглашает представителей движения на переговоры.
Прикрываясь совместными учениями с соседствующим с Афганистаном Таджикистаном, Россия тайно поставляет талибам военную технику и другие вооружения.