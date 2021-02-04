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Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука

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Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7). На встрече они поддержали закрытие каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на Twitter-аккаунте послов G7.

Сообщается, что стороны провели продуктивный диалог, послы заслушали план Зеленского по судебной реформе, а также поздравили начальный прогресс в вопросе СБУ.

"Послы согласились, что существует потребность бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ", - говорится в сообщении.

Они подчеркнули необходимость судебной реформы, включая реформу Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, послы обеспокоены законопроектами № 3711 и 4229, поскольку они не обеспечат отбор честных судей.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Топ комментарии

  • Tat Prut
    Они просто не слышали как поёт Рабинович....
  • Афанасий Александров
    Во время «гневного» выступления с трибуны парламента Рабинович пару раз силой сдерживал улыбку. То же происходило и с Медведчуком на заднем плане. Это не начало 2014 года, когда они семьи повывозили и сами на чемоданах сидели. Сейчас они чувствуют себя вполне уверенно. Закрытие каналов это первая более-менее увесистая оплеуха со времён Майдана.
  • olele
    солома@elnazaro777

    #слухи Говорят, что самолёты Медведчука, которые попали под санкции, использовались для ввоза наличных, с которых в т.ч. финансировалась партия.
    Именно поэтому ОПЗЖ выглядит настолько обескураженно.
    Им четко объяснили, любой лишний кипиш - публикация материала экономической части. Именно поэтому Рабинович избегает журналистов, которые спрашивают: почему фракция по сути кроме громких заявлений ничего не делает.
    Они судорожно думают, как не потерять активы...
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