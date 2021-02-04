Защитник Украины ранен на Донбассе, наемники РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга, ранение получил украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток, 4 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска совершили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета вблизи Водяного, что на Приазовье. А в районе населенного пункта Павлополь оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Кроме того, возле н.п.Пивденное враг осуществил прицельный обстрел позиций украинских защитников с миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

Отмечается, что также был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Крымское.

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