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Тигр насмерть загрыз работника зоопарка на Черниговщине

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Тигр насмерть загрыз работника зоопарка на Черниговщине
В Менском зоопарке на Черниговщине тигр до смерти загрыз работника.

Как передает Цензор.НЕТ, эту трагическую новость Укринформу подтвердили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

"Да, в зоопарке животное загрызло человека. Сейчас мы ждем информации от коллег, которые работают в Мене", - сказала пресс-секретарь Юлия Ковтун.

Подробнее рассказало Общественное Чернигов, которому удалось связаться с директором зоопарка Зинаидой Максименко.

По ее словам, трагедия произошла 4 февраля около 15 часов, когда заведующий секцией диких животных зашел покормить хищника.

"Он не соблюдал правила безопасности. Открыл дверь, вошел к тигру, не прикрыв их. Надо заходить вдвоем, а он почему-то зашел один. Даже сама не знаю почему, ведь он с 2009 года работает у нас", - сказала Максименко.

По ее словам, погибшему было 47 лет, у него есть жена и взрослый сын.

Что будет с животным дальше - пока неизвестно.

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Топ комментарии

  • Оружейный барон
    Давно пора законодательно запретить держать зверей в клетках а вот некоторых людей не стоит выпускать
  • ALEX SUROVV
    Я уже давно говорил что в зоопарки нужно переселить корумпированных чиновников и других преступников. А не делать для них VIP камеры. Чтобы народ ходил в зоопарк и видел какие обезьяны их обворовывали и грабили
  • Психиатрическая больница No1
    Зоопарки нужно запретить и расформировать.Это средневековая дикость.
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