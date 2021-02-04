Тигр насмерть загрыз работника зоопарка на Черниговщине
Как передает Цензор.НЕТ, эту трагическую новость Укринформу подтвердили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
"Да, в зоопарке животное загрызло человека. Сейчас мы ждем информации от коллег, которые работают в Мене", - сказала пресс-секретарь Юлия Ковтун.
Подробнее рассказало Общественное Чернигов, которому удалось связаться с директором зоопарка Зинаидой Максименко.
По ее словам, трагедия произошла 4 февраля около 15 часов, когда заведующий секцией диких животных зашел покормить хищника.
"Он не соблюдал правила безопасности. Открыл дверь, вошел к тигру, не прикрыв их. Надо заходить вдвоем, а он почему-то зашел один. Даже сама не знаю почему, ведь он с 2009 года работает у нас", - сказала Максименко.
По ее словам, погибшему было 47 лет, у него есть жена и взрослый сын.
Что будет с животным дальше - пока неизвестно.