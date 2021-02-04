Указ Зеленского о санкциях против "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" обжалован в Верховном Суде
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховного Суда.
"Сегодня, 4 февраля 2021 года, в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ президента Украины от 2 февраля 2021 №43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021"О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в сообщении.
Искам, которые поступили в суд, присвоены регистрационные номера дел - №9901/22/21, №9901/23/21.
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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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