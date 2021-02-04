Рада увеличила штрафы за нарушение пожарной безопасности в 30-50 раз
Соответствующее решение 3 февраля поддержало 315 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Принятие законопроекта позволит повысить ответственность граждан и субъектов хозяйствования за образование пожароопасных ситуаций и, соответственно, обеспечит безупречное соблюдение требований пожарной безопасности.", - прокомментировала закон Госэкоинспекция.
По ее данным, новые штрафы за осуществление предприятием хоздеятельности без декларации в сфере пожарной безопасности составят до 1700-5100 грн для субъектов предпринимательской деятельности; а за нарушение требований нормативных документов технической эксплуатации электростанций и сетей, энергетического оборудования - до 1700-3400 грн для граждан и 3400-5100 грн для должностных лиц.
Ранее сообщалось, что законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде в конце июня прошлого года.