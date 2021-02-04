Мендель ответила ОПЗЖ: На ком-то шапка горит

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала процедуру импичмента, которую инициировала "Оппозиционная платформа - За жизнь" пиаром и попыткой спасти активы одного из руководителей политсилы.

Свою позицию Мендель озвучила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На ком-то шапка горит. За закрытие пророссийской пропаганды, которая подрывает политику Украины и наш путь в ЕС, ОПЗЖ требует импичмента Президента", - написала она.

"Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, что характерно для идеологии этой партии", - считает Мендель.

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Она назвала импичмент "чисто пропагандистской инициативой, рассчитанной на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества". При этом пресс-секретарь президента напомнила, что "решение закрыть пропагандистские медиаплатформы - коллегиальное и широко поддержано украинским обществом".

"Было предсказуемо, что ОПЗЖ пытаться спасти активы одного из соруководителей этой политической структуры… Поэтому расцениваем заявления ОПЗЖ в ответ на решение СНБО о санкциях как риторическое и пиарное прикрытие защиты активов руководителя этой политической структуры… Если ОПЗЖ хочет попиариться с использованием темы импичмента, то это их право как политической силы. Однако все общество видит, что они просто используют эту риторику и этот пиар ради очень циничного и корыстного интереса - спасения активов одного человека", - резюмировала Мендель.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.



