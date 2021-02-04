Боснийского политика Додика допросили в деле о похищенной украинской иконе, подаренной Лаврову
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Балканский обозреватель".
Сторона обвинения заявила, что допрос состоялся в рамках дела, которая известна общественности как "Икона", но больше информации и подробностей об этом слушания не разглашается.
Ранее прокуратура БиГ сообщала, что активно проводится сбор доказательств и допрос свидетелей по делу. В частности, были заслушаны посла БиГ в России. Также сообщалось, что запрос о международной правовой помощи были направлены в компетентные учреждений.
Напомним, 12 декабря 2020 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске.
Позже прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.
Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.
15 января 2021 года Офис Генпрокурора открыл уголовное производство относительно незаконного вывоза в Боснию и Герцеговину старинной украинской иконы. Президент Милорад Додик заявил, что может вернуть икону Украине, но при некоторых условиях.