Украинец погиб на стройке в Польше

В польском городе Катовице на стройке офисного здания погиб 55-летний гражданин Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Dziennik Zachodni.

Украинец сорвался со строительных лесов и упал с 12-го этажа на этаж ниже. Он ударился головой и потерял сознание.

Спасатели не смогли подъехать близко к строящемуся небоскребу. Пока ждали прибытия из соседнего города специальной высотно-спасательной группы, украинцу оказывали доврачебную помощь на месте происшествия.

Пострадавшего с помощью строительного крана удалось эвакуировать через два часа. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в лечебное учреждение.

В больнице в тот же день он скончался. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

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