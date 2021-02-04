Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому, - СМИ

С февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Власти объясняют такое решение недавними морозами и трудностями атомной и тепловой генерации. Эксперты же говорят о кризисе управления и вероятном российском лобби.

Речь об этом идет в материале "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

С февраля украинская энергосистема в пиковые часы потребляла примерно на 800 мегаватт больше электроэнергии, чем производила. Украина покрывает эту "энергетическую" разницу за счет импорта из Беларуси и России. Импорт тока из России возобновился с 1 февраля. Импортер российской электроэнергии - трейдер ООО "ОНК-ГРУПП", зарегистрированный в Одессе. Конечным бенефициарным владельцем является Виктор Милевский.

Одними из крупнейших потребителей электроэнергии в Украине являются такие компании, как Никопольский завод ферросплавов, которые связывают с олигархом Игорем Коломойским.

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В последние годы эти компании устраивают протесты своих работников и судятся за снижение тарифов для промышленности. Импорт из Беларуси и России как фактор снижения цены электроэнергии на рынке для коммерческих потребителей также выгоден Коломойскому, это признают эксперты.

Импорт происходит в периоды "пикового" потребления электроэнергии, свидетельствует инфографика "Укрэнерго". В украинской энергосистеме "пики" традиционно покрывают тепловые и гидроэлектростанции. Большинство ТЭС принадлежат компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова, поэтому они могли бы заменить российский импорт при условии стабильного снабжения углем.

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В то же время самой дешевой в Украине электроэнергией является та, которую производит "Энергоатом". Поэтому АЭС, которые дают ее "ровным графиком", неизменным в течение суток, могли бы сделать импорт ненужным. Но при условии, что в Украине работает 11-13 из 15 ядерных энергоблоков (как было прошлой зимой), а не 10, как сейчас, констатирует эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная.

В этом случае тепловая генерация прежде всего покрывала бы "пики" потребления, а в остальное время Украина могла бы даже экспортировать электроэнергию.

Украина до сих пор синхронизирована с энергосистемой, которая охватывает большинство постсоветских стран. Поэтому технически она может импортировать электроэнергию только из Беларуси, Молдовы и России. Исключение составляет небольшой "Бурштынский энергоостров" в Ивано-Франковской области: он изолирован от остальных украинских сетей, зато синхронизирован с объединенной энергосистемой Европейского союза.

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Синхронизация с ней всей украинской энергосистемы является элементом украинской энергетической стратегии. Однако присоединение к ЕС и отсоединение от России периодически откладывают и теперь его планируют на 2023.

Недостаточные запасы угля на складах ТЭС, а также срыв графиков ремонта украинских ядерных энергоблоков привели к тому, что этой зимой Украина нуждается в импорте электроэнергии, признает эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная.

"Первичная причина - в том, что летом, когда часть блоков АЭС стояли, НАЭК "Энергоатом" не произвел их ремонтов. Поэтому впервые за время войны Украина вошла в осенне-зимний период без отремонтированных энергоблоков. Обычно их ремонтируют летом, и в прогнозном балансе электроэнергии был график этих ремонтов. Но мы вошли в зиму без трех блоков Запорожской АЭС, которые, по плану, должны были работать", - отмечает Ольга Кошарная.

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Она является противницей импорта электроэнергии из России, однако признает, что в условиях зимы 2021-го это стало непростой задачей.

"В том, что именно сейчас происходят аварийные ситуации на ТЭС, я также вижу злой умысел. Я помню 2014 и 2015 годы, когда была борьба Рината Ахметова за формулу "Роттердам плюс", происходило то же самое", - утверждает Ольга Кошарная.

Об этих же факторах, задержке с ремонтом АЭС и дефиците запасов угля, говорит и энергетический эксперт Сергей Дяченко.

"Цифры импорта действительно невелики. Но это плохой прецедент, который означает, что Украина не может без России справиться с кризисной ситуацией в энергетике. Надо разбирается, что происходит на АЭС, почему три энергоблока "лежат" в ремонтах до сих пор. Мы сейчас теряем атомную генерацию, а без нее мы будем зависимы от России", - предупреждает эксперт.

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Представитель НАЭК "Энергоатом", крупнейшего производителя электроэнергии в Украине, Олег Слободян объяснил "Радио Свобода", почему украинские АЭС этой зимой работают иначе, чем в прошлом году.

"Основная причина импорта - это все-таки отсутствие на ТЭС угля. Что касается "Энергоатома", то из-за балансовых ограничений с апреля прошлого года (нельзя производить электроэнергии больше, чем рекомендуемый объем. - Ред.) у нас сдвинулись графики ремонта энергоблоков. Потому что энергоблок не может выйти в плановый ремонт, если там есть неотработанное ядерное топливо. И ограничения мощности энергоблока увеличивает продолжительность использования топлива и переносит его ремонт", - отметил представитель "Энергоатома".

Также он ссылается на мониторинг, который атомщики делали во время балансовых ограничений 2020 года. И, утверждает Олег Слободян, электроэнергию, недовыработанную на АЭС, тогда компенсировали именно тепловые электростанции.

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Между тем, структура украинской генерации за последний год существенно изменилась.

Так, 3 февраля украинские атомные электростанции выработали менее 50% от всей электроэнергии в Украине, а тепловые электростанции (не считая городских ТЭЦ) - более 30%.

Для сравнения, ровно год назад, 4 февраля 2020 года, украинские АЭС обеспечивали 57% украинских потребностей в электроэнергии, а ТЭС - почти 22%.