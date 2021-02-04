Госкосмос уволил директора Волощука, "угробившего" завод "Арсенал", - "слуга народа" Наталуха

За 17 лет на должности Игорь Волощук сдела из завода " жемчужину столичной недвижимости застройщиков всех мастей и масштабов", утверждает Дмитрий Наталуха.

Об этом он пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"С июля 2004 года, когда Игорь Волощук был назначен директором ГП завод "Арсенал", в пользу тех или иных девелоперов было незаконно отчуждено более 60 000 м2 земли (преимущественно в центре Киева, метро Арсенальная) ориентировочной стоимостью около 1 миллиарда грн., с десяток корпусов и объекты недвижимости (тоже в районе метро Арсенальная) общей площадью более 40 000 м2, рыночной стоимостью более 2,3 млрд. грн", - пишет Наталуха.

По его данным, на Волощука звели 5 уголовных дел. Наталуха утверждает, что Волощуку покровительствует судья Печерского суда Киева Сергей Вовк, мэр столицы Виталий Кличко и вице-премьер-министр Олег Уруский.

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"С 2004 года численность работников предприятия уменьшилась с 3 285 человек до 206 человек, изготовление продукции в объемах уменьшилось с $ 16 500 000 долл. до $ 260 тыс. (> 60 раз), а вместо прибыли в $ 535 тыс., ГП завод Арсенал получит убыток в $ 422 тыс", - пишет Наталуха.

Нардеп добавил, что действующий глава Госкосмоса Михаил Лев передал в НАБУ и Офис генпрокурора несколько томов материалов о правонарушениях Волощука.

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"Надеюсь только, что в результате смены руководства ГКАУ, которую на прошлой неделе на скорую руку начал господин Уруский, придет настолько же, или хотя бы - не менее достойный и бесстрашный человек, который сможет довести до конца и все начатые антикоррупционные инициативы и космические инициативы, такие, как запуск первого УКРАИНСКОГО спутника, о котором мы говорим с момента проведения выездного заседания комитета в Днепре, то есть - с марта 2020 года", - подытожил Наталуха.









