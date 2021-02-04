На Донбассе резкое обострение ситуации, никакого мирного процесса уже нет, - Аваков. ВИДЕО
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На линии фронта на Донбассе происходит обострение ситуации. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский накануне введения санкций против "телеканалов Медведчука" отправил на передовую главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.
Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.
"Накануне что происходило в том же СНБО и кабинете президента? Может многие не увидели этого факта, поскольку он мелькнул среди ярких событий. А президент был вынужден немедленно отправить Хомчака на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю.
Никакого мирного процесса уже нет — действуют снайперские пары, действуют обстрелы, война продолжается. Поэтому я предлагаю вам посмотреть на это решение с этой точки зрения, на фоне этих ситуаций", — сказал Аваков.