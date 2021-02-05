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США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден

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США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден
Президент США Джо Байден в четверг заявил, что поручил главе Пентагона Ллойду Остину пересмотреть то, каким образом размещены американские воинские контингенты за рубежом.

"Глава Пентагона Остин руководит процессом пересмотра размещения американских военных с тем, чтобы наша военная составляющая совпадала с нашей внешней политикой", - сказал Байден, выступая в госдепартаменте, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"И до завершения этого процесса пересмотра мы приостанавливаем планы по выводу военнослужащих из Германии", - добавил он.

Байден отметил, что "американские союзники - это наш самый значимый актив".

В июне 2020 года предыдущий американский лидер Дональд Трамп объявил о решении вывести 12 тыс. американских военнослужащих из Германии в соседние европейские страны и на территорию Америки. Он отмечал, что намерен оставить в Германии 25 тыс. военных.

Трамп тогда объяснял, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.

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Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Сенатор-республиканец Митт Ромни выступил за жесточайшие санкции против РАБссии и банды Путлера...,демократы поддержали республиканца...,бедная Рабссия,я вам не завидуюю... США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 5055
  • Amber
    Президент США Джо Байден , похоже не даст развешать вонючие лапотные портянки
    на европейских пограничных столбах 👍😀
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Сегодняшняя речь Байдена вселяет надежду что в этот раз демократы принесут путину не кнопку перезагрузки, а кое что другое, похожее на черенок от лопаты. Спокойной ночи. (с) США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 5525
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