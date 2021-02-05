США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что поручил главе Пентагона Ллойду Остину пересмотреть то, каким образом размещены американские воинские контингенты за рубежом.

"Глава Пентагона Остин руководит процессом пересмотра размещения американских военных с тем, чтобы наша военная составляющая совпадала с нашей внешней политикой", - сказал Байден, выступая в госдепартаменте, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"И до завершения этого процесса пересмотра мы приостанавливаем планы по выводу военнослужащих из Германии", - добавил он.

Байден отметил, что "американские союзники - это наш самый значимый актив".

В июне 2020 года предыдущий американский лидер Дональд Трамп объявил о решении вывести 12 тыс. американских военнослужащих из Германии в соседние европейские страны и на территорию Америки. Он отмечал, что намерен оставить в Германии 25 тыс. военных.

Трамп тогда объяснял, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.

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