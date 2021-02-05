Готовится законопроект о том, как взаимодействовать с предприятиями, которые попали под санкции, - Аваков

В законодательстве не предусмотрены в достаточной мере действия предприятий, которые взаимодействуют с юридическими организациями, которые подпали под санкции. В некоторых ситуациях закон оставляет дуаль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Право на владу".

По его словам, некоторые организации, которые взаимодействуют с организациями юридическими, которые подпали под санкции не знают, как себя вести.

"Мы вынуждены с ними вместе проводить работу, изучать документы, смотреть, как они могут поступить. Как разрывать договора на вещания, на аренду. Как выполнять решения с точки зрения поднятия сигналов на спутниках. Как общаться, если эти спутники принадлежат не нашему государству, а другому, а договора на вещание на нашу территорию. На все эти вопросы мы сейчас ищем ответы и пытаемся их прописать в соответствующем правовом поле", - сказал Аваков.

Он добавил, что в некоторых ситуациях закон сейчас оставляет дуаль.

"Наверное в ближайшее время будет обращение в парламент, чтобы эти вопросы урегулировать. Это касается взаимодействия с предприятием, которое попало под санкции и которое является нормальным. Эти нормы форс-мажоров и прочих санкционных ситуаций должны быть прописаны", - добавил министр.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.