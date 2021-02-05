На оккупированном Донбассе может начаться эпидемия кори, - ЮНИСЕФ
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Из-за снижения уровня плановой вакцинации детей на оккупированном Россией Донбассе через несколько лет может начаться эпидемия кори.
Об этом 4 февраля на конференции "Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на Востоке Украины" сказала глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".
"Мы наблюдали невероятное падение рутинной вакцинации, что определенным образом является тревожным звоноком и грозит возможными местными эпидемиями, скажем, кори, через год или два", – отметила она.
По ее словам, эта ситуация спрвоцирована военными действиями, которые привели к уничтожению лечебных учреждений.
ЮНИСЕФ продолжит настаивать на важности плановой вакцинации детей, заявила Сильвандер.