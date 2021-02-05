Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

На оккупированном Донбассе может начаться эпидемия кори, - ЮНИСЕФ

3 29336
На оккупированном Донбассе может начаться эпидемия кори, - ЮНИСЕФ
Из-за снижения уровня плановой вакцинации детей на оккупированном Россией Донбассе через несколько лет может начаться эпидемия кори.

Об этом 4 февраля на конференции "Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на Востоке Украины" сказала глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"Мы наблюдали невероятное падение рутинной вакцинации, что определенным образом является тревожным звоноком и грозит возможными местными эпидемиями, скажем, кори, через год или два", – отметила она.

По ее словам, эта ситуация спрвоцирована военными действиями, которые привели к уничтожению лечебных учреждений.

ЮНИСЕФ продолжит настаивать на важности плановой вакцинации детей, заявила Сильвандер.

Также читайте: Украина вошла в пятерку стран с наибольшей заболеваемостью корью, - ВОЗ

Топ комментарии

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Детям корь пох, а вот взрослым, тем кто не болел в детстве очень-очень опасно.. да и куй с ними любителями кацапо-мира -- людей там уже все равно нет и ничего уже не исправить... Господь - ЖГИ !!!!
  • irenka ko
    Ще кілька років війни та безвладдя і бамбас стане розплідником будь якої зарази, та вся ця зараза буде потрапляти до нас. Європа просто відмінить нам безвіз через це.
  • Порохобандерівець
    Це добре. Солдатські матері РФ уже плачуть після того як почали випробування ;Спутнік-5; на руссо зольдаттен. Виявилося що російська ;вакцина; діє на кшталт хімічної кастрації. І на ЯПі один кринашист спочатку хвалився що срусьскій патріот і зробив щеплення, а потім плакався що все впало.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости