Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой, - Макрон
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"В критических ситуациях, которые заходят в тупик, касаясь Украины, а также Навального, чрезвычайно важно быть твердыми и иметь полную солидарность", - отметил Макрон.
По его мнению, в других вопросах, касающихся отношений с РФ, европейская сторона должна вести всеобъемлющий диалог.
"В этом очень чувствительном регионе, я имею в виду Украину и Беларусь, нам необходима политическая дискуссия с Россией ... Когда я смотрю на результаты предыдущей стратегии относительно Украины, а также нынешней - в отношении Беларуси, - то эти результаты не являются положительными. Мы должны восстановить основы дискуссии в отношении этих стран", - заявил президент Франции.
Говоря о своей политике, направленной на восстановление и продолжение диалога с Россией, Макрон отметил, что Европа и РФ имеют общую историю и культуру, являются географическими соседями.
По его словам, невозможно установить мир и стабильность на Европейском континенте, не ведя переговоров с РФ.
"По разным причинам, главным образом в связи с агрессивностью России и расширением НАТО, мы создали ситуацию, когда наши границы продвинулись максимально на восток, однако это не уменьшило конфликтность и угрозы на этих границах. Я считаю, что в перспективе следующих десятилетий необходимо четко сформировать общие подходы, касающиеся развития мира и безопасности на всем континенте", - заявил Макрон.