Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько европейских стран согласились на перепродажу Украине части излишков вакцины от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью ТСН.

Вице-премьер отметила, что на сегодня правительство завершает консультации по перераспределению части излишков, которые получил ЕС.

"Есть несколько стран ЕС, одна из них очень дружественная к нам, которые согласились на перепродажу в рамках этих излишков части вакцин. Украина их покупает. Но я также хотела бы поблагодарить и больше количество стран ЕС, которые не имея таких излишков все же продвигали интересы Украины, необходимость обеспечения доступа Украины к вакцинам", - сказала Стефанишина.

Она утверждает, что речь идет о более чем 13 странах ЕС.

"Это большой знак солидарности. Я уверена, что эта совместная работа дала результат", - сообщила Стефанишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "Есть три сценария"