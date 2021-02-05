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Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина

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Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько европейских стран согласились на перепродажу Украине части излишков вакцины от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью ТСН.

Вице-премьер отметила, что на сегодня правительство завершает консультации по перераспределению части излишков, которые получил ЕС.

"Есть несколько стран ЕС, одна из них очень дружественная к нам, которые согласились на перепродажу в рамках этих излишков части вакцин. Украина их покупает. Но я также хотела бы поблагодарить и больше количество стран ЕС, которые не имея таких излишков все же продвигали интересы Украины, необходимость обеспечения доступа Украины к вакцинам", - сказала Стефанишина.

Она утверждает, что речь идет о более чем 13 странах ЕС.

"Это большой знак солидарности. Я уверена, что эта совместная работа дала результат", - сообщила Стефанишина.

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Топ комментарии

  • Fikus 44ffbe78
    О каких излишках идёт речь? Хорошо если до конца года 50% жителей ЕС вакцинируют.
    Слов нет, вот вам воду в уши льют.
  • Враг рода человеческого 666
    Лапоть, хорошо быть клавишей?
  • maravillo
    Янелох казав, що ми одні з перших отримаємо вакцину)
    Мабуть сплутав себе з Порохом. Той би вибив вже давно.
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